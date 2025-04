Polacy pokochali wnętrzarskie programy Doroty Szelągowskiej. Uśmiechnięta prowadząca, sympatyczna ekipa, dużo dobrego humoru, a przede wszystkim naprawdę spektakularne zmiany we wnętrzach sprawiły, że to jedne z najbardziej lubianych programów telewizyjnych. Jest ich kilka - w niektórych Szelągowska remontuje kuchnie, w innych resztę pomieszczeń, a nawet... całe mieszkania.

Widzowie od zawsze zastanawiają się - czy właściciele tych mieszkań i domów muszą dokładać się do remontu? Przy tak ogromnych zmianach (nierzadko są to kapitalne remonty) koszty są naprawdę spore... Dorota Szelągowska zdradziła, kto za to wszystko płaci.

Czy uczestnicy programów płacą za remonty w swoich mieszkaniach?

Dorota Szelągowska bez ogródek mówi, że wszystkie programy, które prowadzi, są całkowicie darmowe. Właściciel mieszkania nie płaci ani za całkowity remont domu, ani za odnowienie pojedynczego pomieszczenia. Nie oznacza to jednak, że nie ponosi żadnych kosztów...

Okazuje się bowiem, że chociaż właściciel nie musi płacić za materiały budowlane, meble i dodatki ani nawet za ekipę, po zakończonym programie musi się rozliczyć z fiskusem. Każdy, kto bierze udział w programie, musi zapłacić stosowny podatek od wzbogacenia się. Tego ekipa programu nie może już zrobić sama. Niewywiązanie się z tego obowiązku może mieć zaś przykre konsekwencje.

Wyjątkiem są „Totalne remonty Szelągowskiej”, ponieważ w przypadku tych programów podatek pokrywają sponsorzy. Mimo wszystko to właściciel musi zgłosić zobowiązanie podatkowe.

Chociaż podatek od wzbogacenia się wynosi zaledwie 2%, przy dużym remoncie może stać się naprawdę wysoki. Zwłaszcza, że jak zdradza Dorota Szelągowska, budżet tego programu jest naprawdę wysoki - ma w końcu starczyć na naprawdę radykalne zmiany w całym mieszkaniu.

