Seksowna Beyonce na koncercie Tidal - co za dekolt

Niektórym kobietom niewiele potrzeba, by emanować seksapilem i powalać na kolana. Beyonce im mniej na siebie zakłada, tym... lepiej na tym wychodzi? Oceńcie same jej look na imprezie Tidal X: 1020.

Złośliwi mówią, że biust Beyonce był niemal przytwierdzony do kreacji od Philippa Pleina z obecnego sezonu, bowiem wokalistka raz, że nie zdradzała obaw o to, że świat zobaczy za dużo a dwa, jej piersi były... sztywne. Mało która artystka obdarzona tak krągłym biustem zdecydowałaby się odsłonić piersi do tego stopnia. Do tej pory z różnym skutkiem udawało się to głównie Mariah Carey, która słynie z tego, że uwielbia eksponować swój obfity biust czy Kim Kardashian (przypominamy o jej pojedynku na dekolt podczas imprezy magazynu).

Co sądzicie o dekolcie Beyonce na imprezie Tidal X: 1020? Zobaczcie zdjęcia seksownej artystki z tego wydarzenia!

