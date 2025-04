Piękna modelka i aktorka kolumbijskiego pochodzenia przeżywa apogeum kariery. Właśnie odsłonięto jej gwiazdę w Alei Gwiazd za filmowe osiągnięcia. Prywatnie jest przyjaciółką znanej gwiazdy, narzeczoną i... mamą!

Hollywoodzka Aleja Gwiazd, nazywana Aleją Sławy to ponad 2-kilometrowy chodnik, na którym znajduje się 2400 płyt w postaci 5-ramiennych gwiazd, upamiętniających wybitne osobistości świata show-biznesu. Co roku, w czerwcu, to wyróżnienie jest przyznawane zgłoszonym - często przez fanów - aktorom, reżyserom, scenarzystom. Osoba nagrodzona taką gwiazdą ma 5 lat na zaaranżowanie ceremonii jej wmurowania. Koszt to, bagatela, 25 tys. dolarów! Teraz przyszedł czas na Sofię Vergarę!

Sofia Vergara: piękna, zdolna i inteligentna

To kobieta, która nie boi się wyzwań. Urodziła się w Kolumbii, w wieku 18 lat wyszła za mąż za swojego chłopaka, Joe Gonzaleza. Małżeństwo rozpadło się po 3 latach, ale z tego związku przyszedł na świat Manolo Gonzalez-Ripoll, który ma... 22 lata! Trudno w to uwierzyć, ale Sofia Vergara ma 42 lata! Po rozpadzie małżeństwa, Vergara przez 3 lata studiowała stomatologię na uniwersytecie w Kolumbii, jednakże gdy nadażyła się okazja do zrobienia kariery w show-biznesie, modelka przeniosła się do Miami. ergara otrzymywała oferty pracy w telewizji oraz w modelingu. Wystąpiła w reklamie Pepsi, jej uroda i warunki (170 cm wzrostu) otworzyły jej drzwi do kariery filmowej i serialowej. Występowała w "Wielkich kłopotach", "On, ona i dzieciaki' czy teraz, ze swoją przyjaciółką Reese Witherspoon, w "Gorącym pościgu". Jet zaręczona z Joe Manganiello - ostatnio para pokazała się na Gali MET 2015 w Nowym Jorku.

