Odsłonięcie gwiazdy w słynnej Alei Hollywood to niemałe wydarzenie. Mariah Carey zabrała na nie swoje 2 pociechy: Moroccan i Monroe. Pożałowała tej decyzji?

Reklama

Mariah Carey z dziećmi w Alei Gwiazd

Piosenkarka zabrała 2 swoich dzieci na uroczyste odsłonięcie pamiątkowej gwiazdy w Alei Sławy w Hollywood. Nie do końca jesteśmy pewne, czy byl to trafiony wybór, bowiem 4-letnie bliźnięta nbyły śmiertelnie znudzone całym wydarzeniem. Celebracja sławy ich mamy najwyraźniej ich irytowała - syn piosenkarki za nic miał etykietę i pouczenia opiekunki. Ziewał, robił miny i wyraźnie miał dość całego przedsięwzięcia. Trzeba jednak przyznać, że robił to w rozbrajający sposób.

What an incredible day. Thank you #lambs #lambily and everyone who made it happen. ⭐️ #star #hollywoodwalkoffame Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Mariah Carey (@mariahcarey) 5 Sie, 2015 o 12:48 PDT

Aleja Gwiazd w Hollywood

Hollywoodzka Aleja Gwiazd, nazywana Aleją Sławy to ponad 2-kilometrowy chodnik, na którym znajduje się 2400 płyt w postaci 5-ramiennych gwiazd, upamiętniających wybitne osobistości świata show-biznesu i ich dokonania. Co roku to wyróżnienie jest przyznawane zgłoszonym - często przez fanów - aktorom, reżyserom, scenarzystom i muzykom. Osoba nagrodzona taką gwiazdą ma 5 lat na zaaranżowanie ceremonii jej wmurowania. Koszt to, bagatela, 25 tys. dolarów! Mariah Carey w końcu zdecydowała się na jej umocowanie.

Reklama

Zobacz:

Córka Reese Witherspoon jest do niej bardzo podobna!

Kożuchowska szczerze o macierzyństwie

Gwiazdy bez makijażu: nie chcecie tego widzieć

Piękna aktorka otrzymała swoją gwiazdę w Alei Gwiazd