Jesteśmy (tylko i aż) kobietami, dlatego dużą wagę przywiązujemy do swojego wyglądu. Na co dzień media karmią nas zdjęciami modelek o idealnych kształtach i powabnej urody fotkami celebrytek. Jak nie starcić głowy i nie popaść w kompleksy?

Odpowiedź jest prosta: zajrzyjcie do naszej galerii! Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie znanych gwiazd, które podziwiamy w filmach, na plakatach i ściankach. Gdy przychodzi wielka gala, a celebrytki pojawiają się na czerwonym dywanie, często jesteśmy bliskie tego, aby krzyknąć: "Jak one to robią?!". Prawdą jest, że za taką gwiazdą, jej fryzurą, makijażem i stylizacją, stoi sztab profesjonalistów.

Na co dzień gwiazdy nie wyglądają tak zachwycająco.

Gwiazdy bez makijażu - odkrywamy prawdę

Od dłuższego czasu obserwujemy modę na powrót do naturalnego looku: delikatny, dyskretny make up, zadbane włosy, zdrowa cera. Makijaż kamufluje wszelkie niedoskonałości i zapobiega przed wpadką (choć niekiedy on sam może się nią stać). Niektórym gwiazdom nie służy jednak jego brak. Trudno czasem rozpoznać niektóre celebrytki, kiedy nagle pokazują się bez makijażu. Zobaczcie same, które gwiazdy mogą sobie pozwolić na wyjście saute, a którym poradziłybyście zaprzyjaźnić się z korektorem czy tuszem do rzęs.

