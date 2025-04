To, co zazwyczaj widzimy w kolorowych magazynach i na instagramowych profilach gwiazd, daleko odbiega od rzeczywistości. Scarlett Johansson przypomina, że dążenie do "ideału" mija się z celem. Nad wizerunkami gwiazd pracuje sztab stylistów i dopomaga im w tym Photoshop, ale na co dzień każda z nich spogląda w lustro i widzi po prostu siebie, zwykłą dziewczynę. Bez make-upu, po prostu siebie!

Nie tak dawno temat absolutnej rezygnacji z makijażu ponownie został podjęty przez Alicię Keys. Zainicjowała ona swoisty trend na Instagramie i nieustannie zachęca młode dziewczyny, jak i dorosłe kobiety, by zrezygnowały z "ukrywania się" pod warstwami make-upu. Od kilku miesięcy Keys nie pokazuje się w makijażu, "naga" wychodzi na scenę, by udowodnić kobietom, że wystarczy tylko zrobić pierwszy krok, zrzucić to, co zbędne (nie chodzi wcale o kilogramy!), by poczuć się wolną. Jak na influencerkę przystało, Keys zamieszała tym apelem w sferze beauty, a z dnia na dzień na Instagramie przybywa tylko zdjęć z dopiskiem #nomakeup.

Scarlett Johansson i jej definicja piękna

Nie tylko Alicia Keys uwierzyła, że kobiety mogą oswobodzić się z więzów, jakie narzuca społeczeństwo i kolorowy, często przekłamujący prawdę, świat mediów. W 2014 magazyn Vanity Fair wypuścił do sprzedaży numer, w którym piękne (w makijażu, jak i bez!) aktorki Hollywood pozowały do zdjęć całkowicie sauté.Każda z nich opowiedziała o swoich kompleksach z dzieciństwa, presji, jaką narzuca bycie na pierwszych stronach gazet oraz jaką pułapką jest porównywanie siebie do gwiazd, które mają za sobą sztab stylistów. W akcji wzięły udział m.in. Kate Winslet i Scarlett Johansson. Ta druga zdecydowała się na ponowny apel i umieściła swoje zdjęcie bez makijażu z fragmentem tekstu, jaki ukazał się 2 lata temu:

Za przepychem, za makijażem, za tymi wszystkimi oszałamiającymi ubraniami, kryje się zwykła dziewczyna, której po prostu przydarzyło się mieć nie do końca zwykła pracę. Są młode dziewczęta, które usilnie naśladują gwiazdy i chcą być takie, jak one. Starają się osiągnąć doskonałość, mieć idealne ciało, doskonałą skórę. Nie są w pełni świadome faktu, że za wygląd gwiazd odpowiada wiele projektantów, charakteryzator i Photoshop. Ich poczucie i przekonanie, czym jest piękno, jest błędne. Jeśli będziemy się skupiać na tym, jak wyglądać dobrze i tylko lepiej - popadniemy w obłęd. Uwolnij się! Pokochaj prawdziwą siebie. Nawet jeśli jesteś bez makijażu, możesz spojrzeć w lustro i z wielkim uśmiechem zaakceptować swoje niedoskonałości. Jeśli nie kochasz siebie jak możesz oczekiwać, że ktoś cię pokocha? Więc przede wszystkim naucz się kochać siebie poprzez bycie tym, kim jesteś, a nie tym, co wydaje ci się, że oczekuje świat. Musisz mieć tylko wielkie, piękne serce. Mam nadzieję, że rozpowszechnisz tę wiadomości i niech świat wie, że cenisz sobie wewnętrzne piękno więcej niż wygląd zewnętrzny.

Pod postem aktorki zaczęły pojawiać się tysiące komentarzy, które są dowodem na to, że temat przekłamywania kobiecego piękna i szukania go nie w sobie, lecz w kolorowych magazynach, jest ważny do podejmowania na każdym etapie życia kobiety. Zdecydowałybyście się na - w obecnych czasach odważną - sesję bez makijażu lub zamieszczenie swojego zdjęcia w społecznościach z dopiskiem #nomakeup?

