Kilkanaście gwiazd z całego świata spotkało się w jednym celu - wystąpieniu w kampanii, która ma na celu zmienić los dziewczynek, nastolatek i kobiet. #WhatIReallyReallyWant...? Czego naprawdę pragną kobiety? Równości w każdej możliwej dziedzinie życia!

Reklama

Seyi Shay z Nigerii, Gigi Lamayne i Monoea z Południowej Afryki, bollywoodzka aktorka Jacqueline Fernandez ze Sri Lanki, M.O z Wielkiej Brytanii, Taylor Hatala z Kanady i Larsen Thompson ze Stanów połączyły siły w remake'u bardzo znanej, genialnej piosenki Spice Girls "Wannabe"! Razem stworzyły teledysk, dla organizacji The Global Goals, którego celem jest walka o równość kobiet względem mężczyzn. O równy dostęp do edukacji, o zaprzestanie przemocy wobec kobiet, o równych płacach za równą pracę. Wszystko to z myślą o kobietach i dla kobiet by pokazać, czego tak naprawdę chcemy.

Warto udostępnić filmik z dopiskiem: #WhatIReallyReallyWant, aby wesprzeć tę inicjatywę. Najpierw jednak obejrzyjcie filmik, który będzie was naprzemiennie bawił i wzruszał do łez. Girl power!

Reklama

To cię zainteresuje:

Beckhamowie i ich fotki z bajkowego ślubu