1 kwietnia okazał się być dniem, który rozpoczął batalię Polek o wolność wyboru. Tego dnia w mediach zawrzało od informacji na temat projektu nowelizacji ustawy antyaborcyjnej.

Reklama

Powstała zwarta i silna grupa "Dziewuchy Dziewuchom", strona internetowa oraz fanpage. Każdy podawał dalej, a 18 czerwca #marszgodności przeszedł ulicami Warszawy. W wydarzeniu wytrwale uczestniczyły kobiety, jednak nie zabrakło mężczyzn, podpisujących się pod postulatami. Wśród pokaźnego grona gwiazd, które propagują i inicjują ideę walki o godność kobiet, znalazły się dziennikarki, gwiazdy, modelki, celebrytki - Dorota Wellman, Marta Dyks-Starosz, Paulina Młynarska, Anja Rubik, Agata Kulesza, Krystyna Janda, Monika Brodka... a także pokaźne gremium męskie w reprezentacji Szymona Majewskiego, Piotra Kędzierskiego, Andrzeja Piasecznego czy Andrzeja Chyry. To już robiło wrażenie, a co dopiero fakt, że gwiazdy światowego formatu przyłączyły się do polskiej akcji Dziewuchy Dziewuchom i na swoich prywatnych profilach umieszczają zdjęcia z kartką i napisem #popieramdziewuchy. Kto taki?

Rita Ora, Alexa Chung i inne gwiazdy wspierają akcję #popieramdziewuchy

Jako Polki możemy być dumne, że nasz głos jest słyszany na drugiej półkuli, za Oceanem, a w rzeczywistości, niezależnie od miejsca na ziemi. Siła Internetu i kobiecej solidarności jest niezwyciężona!

W gronie kobiet, które podpisały się pod akcją, znalazły się Rita Ora, Alexa Chung, Julie Deply, Mila Jovovich, Juliette Binoche...

To najprawdopodobniej tylko początek batalii i równe prawa do decydowania o swojej wolności. Jaki będzie finał społecznej inicjatywy? Popierasz dziewuchy?

Reklama

Akcja: czego TAK NAPRAWDĘ chcą kobiety?