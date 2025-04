Niektóre znane osobistości zdecydowały się w środę na inną rozrywkę, niż otwarcie butiku polskiej projektantki. Wernisaż Piotra Krzymowskiego uświetniła obecność kilku celebrytów i nie tylko. Zobacz!

Piotr Krzymowski to jeden z najzdolniejszych absolwentów brytyjskich artystycznych szkół wyższych. We wrześniu 2012 roku 23-letni wówczas Krzymowski, absolwent Central Saint Martins College of Art & Design, jako jedyny Polak zadebiutował w prestiżowym gronie 30 młodych talentów, wyselekcjonowanych przez ekspertów Bloomberg New Contemporaries. Nie mogło to ujść uwadze amatorce i wielbicielce sztuki wysokiej, Kindze Rusin. Prezenterka pojawiła się na wernisażu, a towarzyszyli jej znajomi, Robert Kupisz oraz Marcin Tyszka, który również początkowo robił karierę zagranicą, a teraz kursuje między Warszawą a największymi stolicami świata. Ich obecność znacznie pomogła młodemu artyście!

Kto jeszcze pojawił się na wernisażu?

Wielbicielką dobrego stylu jest oczywiście Zosia Ślotała, która aktualnie skupia uwagę mediów z racji ciąży. Macierzyństwo to także główny temat podczas rozmów z Anną Wendzikowską, której także nie zabrakło na wydarzeniu. Dziennikarka jest miłośniczką kina, a Krzymowski specjalizuje się także w krótkometrażowych pracach wideo ("Boys", "73"). Nie obyło się bez gratulacji. Zobaczcie!

