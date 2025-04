Przyzwyczaiłyśmy się do regularnego wrzucania przez Annę Wendzikowską zdjęć z córeczką na jej profil na Instagramie. Nigdy nie pokazuje jej twarzy, ale zawsze urocze, rodzinne fotki wzbudzają sympatię. Tym razem to nie mała Kornelia zwróciła naszą uwagę.

W drugiej połowie 2014 roku Anna Wendzikowska zdradziła magazynowi "Party" o swoich ślubnych planach, idealnej ceremonii i wymarzonej sukni. Ślub Anny Wendzikowskiej i Patryka Ignaczaka był planowany na wiosnę tego roku, chwilę po narodzinach córki.

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, pobierzemy się wiosną. Oboje chcemy, żeby była to kameralna uroczystość, a nie feta na 200 osób.

Ostatnio, idealną okazją, by zrealizować ten zamiar były Święta Wielkanocne, jendak nigdzie nie pojawiły się informacje o zamążpójściu aktorki. Niespełna miesiąc temu media donosiły o potencjalnej zmianie tych planów i przesunięciu ceremonii w czasie. Czy był to jedynie blef? Dwa dni temu prezenterka wrzuciła zdjęcie z Patrykiem Ignaczakiem, na którym trzyma Kornelię i jednocześnie robi zdjęcie w lustrze. Wówczas dostrzegłyśmy, że na serdecznym palcu ma najprawdopodobniej... obrączkę!

Nasz króliczek ❤ A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Apr 10, 2015 at 9:26pm PDT

Anna Wendzikowska: pracująca mama

Jak sądzicie, czy na para jest już po ślubie? Nam się wydaje, że tak i wszystko na to wskazuje. Kilka dni temu prezenterka wróciła na krótko do Warszawy, by za chwilę ponownie udać się do Los Angeles i przeprowadzi wywiad z kolejną gwiazdą Hollywood. Takich wypraw ma za sobą już setki. Tym razem jej rozmówczynią będzie Blake Lively, a zatem przewidujemy, że dziennikarka nie omieszka wspomnieć o łączącym je fakcie: obie są mamami kilkumiesięcznych córeczek. Ania Wendzikowska coraz częściej nawiązuje w wywiadach do macierzyństwa, a wspólne troski i doświadczenia zbliżają ją do rozmówców i ułatwiają konwersację. Czy tak będzie i tym razem? Podróżnicze i wyjazdowe życie zawodowe dziennikarki nie sprzyja wychowywaniu małej Kornelii, jednakże Wendzikowska radzi sobie doskonale!

