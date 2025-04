Nie minęły 3 miesiące od narodzin Borysa, a aktorka już pojawiła się na deskach teatru oraz kilku eventach. Nie odmówiła sobie także pojawienia się na jednej z warszawskich stylowych gali organizowanych dla polskich gwiazd.

Ola Szwed wygląda niezwykle promiennie i zachwyca rewelacyjną sylwetką. To wszystk ozasługa odpowiedniej diety oraz ćwiczeń - na swoim nprfilu na Facebooku aktorka dość sporadycznie zamieszczała fotki z osobistym trenerem - tak nazwała swojego partnera, Krzysztofa Białkowskiego, który jest zawodowym koszykarzem. Celebrytka prędko chciała wrocić do formy i udało jej się to bezbłędnie. Kilka tygodni temu zachwycałyśmy się sylwetką Oli Szwed zaledwie miesiąc po porodzie, która była dla nas dużym zaskoczeniem.

Wow! Ola Szwed dwa miesiące po porodzie

Aktorka na co dzień występuje na deskach Teatru Capitol, z ktorym jest związana zawodowo i prywatnie od kilku lat. Aktualnie możemy ją zobaczyć w spektaklu komediowym "Dwie połówki pomarańczy" a także w Ale! Teatrze w "Siostruniach". Na wtorkowym evencie pojawiła się sama, a niebieski total look przełamała srebrną kopertówką. 24-letnia aktorka wyglądała bardzo korzystnie!

Powrót do formy po porodzie



Wiele młodych mam show-biznesu szybko decyduje się na fizyczną aktywność, by czym prędzej wrócić do pracy. Jedną z nich jest także Anna Wendzikowska, która tuż po narodzinach małej Kornelii postanowiła jak najszybciej zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jeśli chodzi o efekty wytężonej pracy na siłowni, to jest czego zazdrościć!

