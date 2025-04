5 z 8

Podobne ustawienie,niestety inne światło i make-up...To, że Instagram „przekłamuje” rzeczywistość,że życie nie jest tak smaczne, kolorowe i piękne jak w social media to już chyba wszyscy wiedzą🤷‍♀️Piszę CHYBA bo ostatnie badania pokazują jak bardzo ufamy w te przefiltrowane obrazki i jak potrafią psuć nam humor-bo u Nas nie jest tak piękni. Instagram to fajna rzecz, ale warto mieć do tego duży dystans,pod każdym względem. Więc „wrzucam” siebie rano i siebie w pracy, każda wersja to prawdziwa Ja. Nie ma co „udawać”, że zawsze jest landrynkowo... U mnie nie jest ;) i jakoś z tym żyję!!

- pisze Agnieszka Hyży.