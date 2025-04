W czasach Instagrama łatwo się nabrać i... zdołować. Zdjęcia idealnych ciał, które są publikowane w sieci, nierzadko są nie tylko efektem ciężkiej pracy na siłowni, ale przede wszystkim... obróbki graficznej i zastosowania odpowiednich filtrów. Paulina Holtz zdobyła się na odwagę, by pokazać, jak naprawdę wygląda jej ciało.

Paulina Holtz zestawiła dwa zdjęcia - po obróbce i naturalne. Na obu widzimy ją w czarnym kostiumie kąpielowym z wycięciami, eksponującymi talię. Na pierwszy z nich, aktorka stoi wyprostowana i uśmiechnięta. Zdjęcie przepuszczono przez filtr, dzięki któremu ciało wygląda na smuklejsze i ładniej zbudowane.

Druga fotografia jest zupełnie naturalna. Aktora pozuje do zdjęcia niedbale, skóra w okolicy talii marszczy się, tworząc fałdki, brzuch wystaje, a brak uśmiechu sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Jednym słowem - sama natura.

Paulina Holtz w ten sposób postanowiła rozprawić się z wyidealizowanym obrazem kobiecych ciał, nadal królującym w mediach społecznościowych. Jak sama przyznała, zrobiła to również ze względu na swoje dorastające córki.

Jeszcze całkiem niedawno mówiłam: ej, ona/on wygląda super! Wiadomo, że zdjęcia można podrasować ale widziałam relację LIVE i było pięknie! .... Taaaaaa, to było zanim odkryłam filtry... wiem, że trąbi się o tym dużo ale im starsze są moje córki tym ważniejszy wydaje mi się trend #fakeoff i #nophotoshop. A zatem tak to właśnie wygląda, moi drodzy. A gdzieś pomiędzy tymi zdjęciami jest zwykła Paulina. Czasem z wciągniętym brzuchem a czasem naje się czereśni. Czasem nogę krzywo wydepiluje a czasem paznokieć jej się złamie

Gwiazda przypomina, że wygląd to tylko opakowanie dla tego, co jest w środku. Zaznacza, że najważniejsze są dla niej relacje z najbliższymi, którzy kochają bez względu na wygląd.

Paulina Holtz zaapelowała do innych kobiet, by przestały postrzegać siebie i inne kobiety wyłącznie przez pryzmat tego, jak wyglądają.

Wpis Pauliny Holtz bardzo spodobał się internautom. Pojawiły się pod nim setki reakcji i dziesiątki udostępnień oraz komentarzy. To, co napisała aktorka, może tym bardziej zadziwiać, ponieważ Paulina Holtz jest znana ze swojego zamiłowania do sportu i zdrowego stylu życia. Gwiazda jest m.in. współautorką książki o jodze, a także trenerką StrongFirst (największej światowej organizacji kettlebell).

- Piękny, mądry tekst. Brawo.- Paulina bardzo Cię lubię i szanuję za to co piszesz, jaką jesteś i co robisz.- Dziękuję Ci za to że jesteś! Jak zawsze prawdziwa

- czytamy w komentarzach.