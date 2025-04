3 z 4

Ale to jest profil publiczny Dominiki, nie prywatny. Więc każdy może wyrazić swoją opinię pozytywną bądź negatywną. A Pani rości sobie prawo do mówienia/pisania innym, że nie mają prawa krytykować jej wyglądu. Otóż mają, a Pani nic do tego. Cyrk normalnie

- ktoś inny stanął w obronie autorki pytania, które wywołało burzę.

Wiem, co masz na myśli i nie chodzi tu o złośliwość, wystarczy zgubić 15 kg, mieć rozmiar L czy XL, nie dla opinii publicznej, ale dla zdrowia!! Szkoda po prostu Dominiki, bo jest fajną dziewczyną, pozytywną i może wiele osiągnąć, ale na litość boską, zdrowie to podstawa i życzę, by to osiągnęła jak najszybciej!

- wtórowała kolejna internautka.

A co na to sama Dominika? Najwyraźniej nie przejmuje się komentarzami na swoim profilu, ponieważ nie zabrała głosu w dyskusji. Celebrytka cieszy się pięknymi chwilami w towarzystwie swojego męża.