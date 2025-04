Małżonkowie pracujący w showbiznesie nie mają łatwo. Ciągle porównuje się ich ze sobą, nie mówiąc już o tym, że jeśli jedno z pary odniesie większy sukces, drugie na zawsze będzie skazane na bycie tylko mężem lub żoną sławniejszej drugiej połowy.

W „Tańcu z Gwiazdami” mimo to nie brakuje konkurujących ze sobą ukochanych. Paulina Sykut-Jeżyna, prowadząca programu, zdradziła, jak podchodzi do takiej rywalizacji. Czy jest za tym, by małżonkowie mierzyli się ze sobą na parkiecie w objęciach innych partnerów?

Paulina Sykut o małżeństwach w „Tańcu z Gwiazdami”

Paulina Sykut-Jeżyna nie ukrywa, że to właśnie małżeństwa mają najtrudniejsze zadanie w całym „Tańcu z Gwiazdami”. Najpierw przebywają ze sobą w domu, a potem jeszcze w pracy podczas nagrywania odcinków. Każdy z fanów dopatruje się też u nich tej rywalizacji.

Tymczasem sami małżonkowie każdą porażkę muszą przeżywać podwójnie - w końcu jak na związek przystało, dbają nie tylko o siebie, ale i o drugą osobę.

W poprzednim sezonie „Tańca z Gwiazdami” rywalizowali ze sobą Barbara Kurdej-Szatan oraz jej mąż Rafał Szatan. Nie można też zapominać o dwóch parach mistrzów i mistrzyń tańca, które mierzyć się muszą ze sobą już od kilku edycji. Lenka Klimentova i Jan Kliment, a także Hanna Żudziewicz i Jacek Jeshke, którzy poza programem tworzą zgrane związki.

Trzeba pamiętać, że na planie „Tańca z Gwiazdami” zrodziło się też kilka trwałych związków. Historia Kingi Cichopek i Marcina Hakiela jest znana każdemu fanowi telewizyjnych programów. Miłość w programie znalazł także Piotr Gąsowski.

