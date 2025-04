Julia Wieniawa od momentu rozstania z ostatnim chłopakiem nie zdradzała szczegółów swojego życia uczuciowego. Nie sprawiło to jednak, że media milczały na ten temat - wręcz przeciwnie, każdy, z kim pojawiała się publiczne (lub podczas prywatnych spotkań) był natychmiastowo okrzykiwany jej nowym partnerem.

Plotki na ten temat ucichły dopiero wtedy, gdy aktorka publicznie przedstawiła swojego prawdziwego wybranka. Okazał się nim jej kolega po fachu, Nikodem Rozbicki. Para wygląda razem na bardzo szczęśliwą, ale mimo to aktora zabrakło w ważnej dla Julii Wieniawy chwili. Czemu nie pojawił się na widowni „Tańca z Gwiazdami”?

Chłopaka Julii Wieniawy zabrakło na widowni „Tańca z Gwiazdami”

Życie aktora nie jest łatwe. Napięty grafik i ciągle dochodzące nowe obowiązki z pewnością nie są dla słabo zorganizowanym osób. Okazuje się, że to właśnie praca zatrzymała Rozbickiego, przez co nie mógł zagrzewać Julii Wieniawy do walki podczas jej tanecznych zmagań.

Julia Wieniawa nie zaprząta sobie głowy plotkami o ewentualnym rozstaniu czy innych kłopotach w raju. Bawią ją także komentarze swojej znajomej, a przy okazji konkurentki z programu Sylwii Lipki, która publicznie przyznała, że na najnowszy „Kogel Mogel” poszła... wyłącznie dla roli Nikodema Rozbickiego. Aktorkę bardzo pozytywnie to rozbawiło i nie mogła doczekać się reakcji ukochanego na te słowa. Nie było to dla niej żadnym zaskoczeniem - już wcześniej artystki w rozmowie wymieniały się spostrzeżeniami na temat aktora.

Chociaż Nikodema Rozbickiego zabrakło na widowni, Julia Wieniawa i tak mogła liczyć na grono kibiców - i mowa tu oczywiście o bliskich, ponieważ fanów jej tanecznych popisów nie brakuje przed ekranami. Wspiera ją cała rodzina, a także koleżanka z planu serialowego, Weronika Rosati.

