Małżeństwa gwiazd wydają nam się zwykle idealne: nie brakuje w nich przecież pieniędzy, a w mediach przewijają się zwykle ich wspólne zdjęcia z egzotycznych wakacji, na które wyjeżdżają z dziećmi. Żyć nie umierać. Do tego wielki dom, dobry samochód, drogie ubrania. Takie cudowne życie wydawało się wieść do niedawna małżeństwo Justyny i Piotra Żyłów – do czasu, gdy do opinii publicznej wyciekły szczegóły ich wspólnego życia.

Piotr Żyła nie odwiedza dzieci?



Od kilku miesięcy cała Polska śledzi batalię pomiędzy skoczkiem Piotrem Żyłą a jego żoną – Justyną. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek kłopotów w tej rodzinie.

Zaczęło się od pamiętnego wpisu Justyny Żyły w mediach społecznościowych, w którym żaliła się, że mąż zostawił ją i dwójkę dzieci dla innej kobiety.

Tak, to prawda. Ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie i dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie (połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę). Nie mam zamiaru już kłamać – wyznała.

Jej wpis spotkał się z mieszanymi komentarzami. Fani skoczka doczekali się też jego odpowiedzi na zarzuty – Piotr Żyła zdementował oskarżenia żony i podkreślił, że dzieci są dla niego najważniejsze. Ta wersja wydarzeń kłóci się z tym, co napisała Justyna – niedawno znów opublikowała kolejny wpis, w którym poinformowała, że mąż nie interesuje się dziećmi.

Trzy dni czekamy pod męża blokiem z córką i synem. Nie wywleka się brudów, ale może jednak wychodząc na histeryczkę, dzieci tatę zobaczą – napisała.

Według niej Żyła nie chce do nich przyjeżdżać, a jedynie zgadza się na pobyt dzieci w swoim nowym domu. Te jednak nie chcą widywać się z jego kochanką.

Piotrek w każdej chwili może odwiedzić je w domu. Problem polega na tym, że on nie chce przyjechać do Wisły. Woli, żeby dzieci spotykały się z nim w jego nowym domu, w którym mieszka z kochanką. Ale Kuba i Karolina nie chcą widywać tej pani - napisano w „Twoim Imperium”.

Piotr Żyła ma już najwidoczniej dość tej sytuacji. Zgodnie z tym, co można przeczytać w „Twoim Imperium”, złożył pismo przedprocesowe.

Justyna Żyła dostała od męża pismo przedprocesowe – wezwanie do podjęcia rozmów w kwestii ustalenia kontaktów ojca z dziećmi – podaje „Twoje Imperium.

Wiele wskazuje na to, że małżeńskie niesnaski będą miały swój finał w sądzie. Mamy tylko nadzieję, że rodzice szybko dojdą do porozumienia – przynajmniej ze względu na dzieci.

