Konflikt pomiędzy Piotrem Żyłą a jego żoną Justyną trwa. Para przerzuca się zarzutami w mediach społecznościowych, nie szczędząc sobie przykrych słów. Teraz kłótnię małżonków jednym zdaniem skomentowała matka słynnego skoczka.

Małżeńskie kłopoty Justyny i Piotra Żyłów są obecnie szeroko komentowane w mediach. Zarzuty, jakie pod kierunkiem Piotra kieruje jego żona, są naprawdę druzgocące dla jego fanów. Według jej relacji słynny skoczek zdradził ją i nie interesuje się dziećmi, a para nie mieszka już razem.

Doszło do tego, że Piotr Żyła zamieścił ogłoszenie na Facebooku i Instagramie, w którym poprosił o uszanowanie jego prywatności. Zapowiedział także, że jego małżeństwo rozpadło się znacznie wcześniej, przy czym starał się porozumieć z małżonką, zadbać o dzieci i skoncentrować na treningach.

(...) a odpowiadając na ostatnie publikacje dotyczące mojego małżeństwa i rodziny chciałem poinformować że nie są one prawdziewe:-/ moje małżeństwo rozpadło sie już dawno temu:-/ nie są prawdziwe informacje ze inna kobieta była powodem problemów w związku i wyprowadzki z domu który zbudowałem dla rodziny. zostałem zmuszony do wyprowadzki, starałem sie dojść do porozumienia z żoną, zadbać o dzieci i koncentrować sie na treningach. nie zamierzam już komętować zachowania i wpisów Justyny przez media, bo to był dla mnie trudny czas który już mam za sobą i prosze o uszanowanie mojej decyzji oraz życia prywatnego i rodzinnego, a w szczególności dzieci których dobro jest i było dla mnie zawsze priorytetem

– napisał skoczek (pisownia oryginalna).