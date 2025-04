Piotr Żyła ma za sobą bardzo trudny okres - spadek formy i problemy w życiu prywatnym. Kilka tygodni temu żona skoczka napisała w internecie prawdę na temat ich małżeństwa:

Sam zainteresowany bardzo długo nie zabierał głosu w tej sprawie. Wydał jedynie oświadczenie na Facebooku, w którym możemy przeczytać m.in. „Starałem się dojść do porozumienia z żoną, zadbać o dzieci i koncentrować się na treningach.”

Żona Piotra Żyły wyjawiła, że skoczek ma kochankę. "Zostawił mnie i dzieci". Internauci nie zostawili na sportowcu suchej nitki

Żyła był bardziej wylewny w czasie rozmowy z Super Expressem. W czasie wywiadu podsumował swoje ostatnie dokonania zawodowe i opowiedział o relacjach z żoną. Co powiedział?

Można odnieść wrażenie, że ten sezon nie należał do najlepszych w jego karierze. Przecież podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu siedział na ławce rezerwowych, ze względu na słabą formę. Jednak Żyła swoje zaangażowanie w treningi i starty w zawodach określa na czwórkę z plusem: „Wyniki oceniam na czwórkę, bo spodziewałem się, że będzie lepiej niż poprzedniej zimy. Największe sukcesy to medal drużynowo w MŚ w lotach i trzecie miejsce w Willingen, które przyszło tak trochę z niczego. Ale skoki wychodziły mi tam super”.

Piotr Żyła "wcale nie interesuje się dziećmi"? Tak twierdzi znajomy małżeństwa

fot: screen Instagram: @justynazyla

Jednak wiele osób uważa, że spadek formy był spowodowany problemami w życiu prywatnym.

Nie chcę poruszać tego tematu. Raz już to podsumowałem wszystko na Facebooku. Ten okres mam już za sobą. Nie był to dla mnie łatwy czas, ale to tematy prywatne, które musimy wyjaśnić z żoną między sobą. Myślę, że tak naprawdę nie miało to dużego wpływu na moje przygotowania. Przez cały sezon walczyłem i pracowałem najlepiej, jak potrafię. Było, jak było.

- wyjaśnił Piotr Żyła