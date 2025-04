W małżeństwie Piotra Żyły nie działo się dobrze. Żona znanego sportowca wyznała, że Piotr zostawił ją i dzieci dla kochanki. „Piotrek obrał taką niecodzienną taktykę zniechęcania mnie do siebie. Zaczęło się prawie rok temu. Na dzień przed Wigilią powiedział mi, że ma kochankę. Robił takie różne podchody, żeby mnie psychicznie wykończyć” – wyznała Justyna Żyła w rozmowie z serwisem WP Kobieta

Żona skoczka nie wytrzymała i opublikowała emocjonalny wpis na Instagramie. Dlaczego zdecydowała się na publiczne wyznanie? „Wczoraj po raz kolejny nie tylko okłamał mnie, ale i nasze dzieci. I to zaważyło na moim wpisie, który potem usunęłam na prośbę bliskich mi osób. Wiem, że nie było to z mojej strony profesjonalne i że brudów rodzinnych nie pierze się w ten sposób. Ale Piotrek po prostu zablokował mój numer w telefonie i potraktował jak zupełnie obcą osobę” – czytamy dramatyczne wyznanie Justyny na WP Kobieta.

Żona sportowca dodała też, że starała się ratować małżeństwo, gdy Piotr zaczął się od niej oddalać.

Nikogo nie można zmusić do tego, żeby był – podsumowała żona skoczka.

Fani Żyły nie zostawili na nim suchej nitki

Jak na te doniesienia o Piotrze Żyle zareagowali internauci? Bardzo ostro.

„Po co zakładał rodzinę, skoro nie potrafi jej utrzymać. Jest słabym człowiekiem, jest przegrany” – komentuje jeden z obserwatorów.

„No i kto by pomyślał, że za maską takiego śmieszka kryje się ktoś tak podły - niewierność to paskudztwo” – skomentowała inna internautka pod ostatnim zdjęciem skoczka umieszczonym na Facebooku.

„Żyła straciłeś w moich oczach wszystko... Byłeś zawsze przeciętnym sportowcem, ale lubiłam Cię za Twój charakter. Najwyraźniej aktorski. Dno. Odlajkowuje…” – napisała inna internautka.

„Żyła jesteś dla mnie dnem” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Ale niektórzy dostrzegają też drugą stronę medalu i atakują żonę Piotra Żyły:

„Ale po co takie rzeczy wywlekać publicznie”, „Rozumiem, że jest jej ciężko, ale od razu robić z tego medialny show”, „Wstyd pani Justyno takie rzeczy wywlekać na światło dzienne” – to niektóre z wpisów.

A wy co sądzicie o tej sytuacji?

