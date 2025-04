Olga Frycz uchyliła rąbka tajemnicy na swoim koncie na Instagramie i postanowiła pokazać, jak wygląda jej nowa kuchnia. Aktorka zdradziła, że remont trwał o 2 miesiące dłużej niż zakładano, co mocno nadszarpnęło jej nerwy.

Mimo to gwiazda jest zadowolona z efektu i trudno się dziwić. Pomieszczenie wygląda naprawdę stylowo i doskonale wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie. To też świetna wskazówka do osób, które zastanawiają się, jak urządzić małą kuchnię.

Jak wygląda kuchnia Olgi Frycz?

W nowym wpisie na Instagramie Frycz pokazała zdjęcia kuchni po zakończonym remoncie i opisała, co się w niej zmieniło. Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwają się fronty szafek i półki wykonane z dębowego drewna, które dodają ciepła i przytulności. Zabudowana drewnem jest także lodówka.

Zamiast płytek na ścianie pojawiło się modne lastryko w stylu confetti, czyli kolorowych drobinek zanurzonych w jednym kolorze przewodnim. Zniknęły górne szafki, a ich miejsce zajęły otwarte półki. Aktorka zdradza, że jej zdaniem dodało to kuchni wiele przestrzeni. Frycz przyznaje jednak, że żałuje usunięcia z kuchni okapu i planuje naprawić ten błąd dodając do wnętrza chociaż pochłaniacz.

Nasz wzrok przykuł jednak stół i piękny zestaw krzeseł. Stół jest prostokątny o klasycznej, minimalistycznej formie. Wykonany jest z podobnego drewna jak fronty szafek, dzięki czemu we wnętrzu panuje spójność. Z kolei krzesła są chyba najbardziej stylowym dodatkiem w kuchni aktorki.

Obicia mają jeden z najmodniejszych kolorów 2021 roku, czyli musztardowa żółć. Obicia są wykonane z miękkiego materiału zapewniającego komfort użytkowania i ozdobione pikowaniami, które też są silnym trendem sezonu. Siedzisko krzeseł zrobione jest z ekoskóry, a srebrne nogi ze stali nierdzewnej.

Większość dodatków i ozdób znajdujących się we wnętrzu to pamiątki z podróży. Warta uwagi jest również okrągła lampa, która zawisła nad stołem. Jest to bowiem dodatek vintage, który 10 lat temu aktorka dostała w prezencie od swojego ówczesnego chłopaka. Przywiózł go ze Szwajcarii.

