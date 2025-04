Urządzenie małej kuchni to wyzwanie. Jak zmieścić wszystkie niezbędne sprzęty i umiejscowić wygodny blat roboczy? Co wybierać a czego zdecydowanie unikać przy projektowaniu małej kuchni?

Co powinno znaleźć się w małej kuchni?

W każdej kuchni powinny znaleźć się: płyta grzejna, lodówka, piekarnik. Jeśli masz wystarczającą ilość miejsca, warto zainwestować w zmywarkę i mikrofalówkę (są na rynku piekarniki, które mają funkcje kuchenki mikrofalowej).

Jeśli masz zdecydowanie za mało miejsca, zrezygnuj z 4 palnikowej kuchenki i zamień ją na dwupalnikową. Lodówka też nie musi być pełnowymiarowa (standardowe mają około 180 cm wysokości) - na rynku dostępne są też prawie o połowę mniejsze.

Obowiązkowy jest także zlew i blat roboczy - powinien mieć około 80-90 cm szerokości, aby wygodnie się z niego korzystało. Jeśli nie masz dość miejsca, rozważ blat wysuwany.

fot. Mała kuchnia z lodówką, płytą na 2 palniki, piekarnikiem i wygodnym zlewem/ Adobe Stock

Zasady, którymi warto się kierować urządzając małą kuchnię?

Przy projektowaniu małej kuchni trzeba wykazać się sprytem. Staraj się wykorzystać miejsce do maksimum i unikaj przekombinowanych rozwiązań.

Nie marnuj miejsca

W małej kuchni warto zrobić szafki kuchenne do samego sufitu - to obecnie bardzo modne i popularne rozwiązanie. W szafkach zaplanuj więcej niż dwie półki - to praktyczne i wygodne nie tylko w małych przestrzeniach.

fot. Mała kuchnia z szafkami do sufitu/Adobe Stock

Wybieraj jasne kolory

Nie od dziś wiadomo, że jasne kolory powiększają optycznie przestrzeń. Mała i ciemna kuchnia dodatkowo będzie sprawić wrażenie nieprzytulnej.

Wyburzenie ścian

Pomyśl, czy nie warto wyburzyć jednej ze ścian i otworzyć kuchnię na salon (oczywiście, jeśli masz taką możliwość). Przestrzeń możesz wtedy połączyć ją wyspą, która będzie dodatkowym blatem roboczym.

Zadbaj o dodatki

Mała kuchnia wcale nie musi oznaczać rezygnacji z modnych dodatków. Toster w intensywnym kolorze albo modny czajnik sprawi, że wnętrze będzie wyglądało na wykończone i świetnie zaprojektowane.

Gadżety ogranicz jednak do minimum - zajmują cenne miejsce na blacie, przez co przestrzeń wydaje się jeszcze mniejsza niż w rzeczywistości.

Wybieraj niestandardowe rozwiązania

Marzysz o zmywarce, ale nie masz na nią miejsca? Może powinnaś zamontować ją wyżej niż standardowo? Uwielbiasz gotować, ale masz za mało blatu roboczego? Zdecyduj się na ten wysuwany, który z mig odsuniesz, gdy będziesz tego potrzebować.

Dopasuj kuchnię do swoim potrzeb

Nawet mała kuchnia może być skrojona według naszych potrzeb. Co to oznacza? Że blat kuchenny wcale nie musi być na standardowej wysokości 85 cm. Dopasuj go do siebie. Jesteś wysoka? Z powodzeniem możesz go podnieść nawet o 10 cm. A przy okazji otrzymasz więcej miejsca do przechowywania w dolnych szafkach.

Przkładowe projekty małej kuchni

Na dwóch przykładach pokażemy, że mała kuchnia może być funkcjonalna i wygodna. Na zdjęciu poniżej kuchnia stanowi część salonu. Szafki kuchenne zajmują jedną ze ścian, a przestrzeń została połączona wyspą, która jest jednocześnie sporym blatem roboczym, miejscem na przechowywanie oraz spożywanie posiłków.

fot. Przykładowy projekt małej kuchni/Adobe Stock

Na drugim zdjęciu wyburzono ścianę dzielącą salon i kuchnię. Ten zabieg sprawił, że pomieszczenie stało się bardziej ustawne. Tu również zastosowano niewielką wyspę, która pełni funkcję blatu i stołu.

fot. Mała kuchnia połączona z salonem/Adobe Stock

