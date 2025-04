Małgorzata Rozenek-Majdan zawsze była bardzo aktywną osobą. Odkąd urodziła swojego najmłodszego synka Henia mamy wrażenie, że trenuje nawet ciężej niż przed ciążą.

Reklama

Z powodu koronawirusa wszystkie obiekty sportowe, w tym siłownie i baseny są zamknięte. W związku z tym wiele gwiazd radzi sobie w domowym zaciszu i znajduje kawałek podłogi, na którym może zrobić trening.

Salon Małgorzaty Rozenek-Majdan

Tak jest też w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan. Gwiazda często pokazuje na swoim koncie na Instgramie domowe ćwiczenia, które stara się wykonywać każdego dnia. Najczęściej rozkłada się ze swoim sprzętem w salonie, który jest nie tylko wygodny, ale też bardzo stylowy.

Całe wnętrze utrzymane jest w odcieniach szarości i pudrowego różu . W meblach królują pikowania i ramy z białych materiałów. Klimatu dodają rośliny i eleganckie dekoracje w stylu art-deco.

Fotel „uszak” - co to i ile kosztuje?

Nasz wzrok padł jednak od razu na piękny, szary fotel z podnóżkiem, który widać w tle zdjęć Małgosi. Tzw. fotel „uszak” to absolutny hit, który króluje teraz w wielu mieszkaniach. Dostać go możemy w większości sklepów meblowych, w dziesiątkach różnych kolorów.

Cena za „uszaka” to od 500 do 1500 zł w zależności od materiału, z którego jest zrobione obicie i materiału bazowego, np. drewna. Bardzo popularny model kupimy w Ikei za 699 zł. Możemy też dobrać do niego pasujący podnóżek, który kosztuje dodatkowo 200 zł.

Reklama

Więcej o modnych wnętrzach:

10 trików na to, jak odmienić mały salon

Aranżacje wnętrz 2021 - najmodniejsze trendy

Płytki cegiełki - trend, który odmieni każdą łazienkę