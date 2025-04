To oczywiste, że lubi scrollować nasze Instagramy dla śmiechu, dla inspiracji, dla podejrzenia nowych trendów. Ale gdy nadchodzi ten dzień, wieczór Złotych Globów, a ty obserwujesz hollywoodzkie gwiazdy, to posiadanie konta na Instagramie nabiera zupełnie nowego znaczenia.

Poprowadził galę po mistrzowsku i nakręcił klip z gwiazdami, który jest teraz hitem sieci!

Dlaczego? Kobiety Hollywood przestały maskować się i udawać, że nie dbają o swój wygląd. Te, które rezygnują z make-upu, mówią o tym otwarcie (Alicia Keys, Scarlett Johansson, ukłony! Popieramy trend #nomakeup). Te, dla których noc Złotych Globów to okazja do wyglądania po królewsku, z szelmowskim uśmiechem pozują do zdjęć "zakulisowych" i same pstrykają selfie z przygotowań do imprezy. Jak dbają o urodę?

Jak one to robią, że wygladają tak olśniewająco? Sekret: długie godziny i sztab profesjonalistów. Ale żeby nie było tak wiele aktorek z przygotowań robi sobie żarty, śmiejąc się z samych siebie. A więc... Złoty Glob w kategorii "przedimprezowe selfie" trafia do Emmy Stone! Odtwórczyni roli w filmie "La La Land" pokazała, co to znaczy dystans do siebie... A raczej pokazała to Rachel Goodwin, bo wrzuciła jej zdjęcie na swój Instagram ;)

1. Emma Stone i żelowa maska na ustach

2. Maisie Williams z "Gry o tron"

3. Pstryk! "Nie budzę się tak co rano" - Blake Lively *.*

4. Efekt przed i po w wykonaniu Felicity Huffman

5. "A więc picie przed północą to był zły pomysł? ;)"- Jessica Biel

6. O byciu piękną i pewną siebie na czerwonym dywanie - Julia Louis-Dreyfus

7. Królowa sarkazmu! "Szykowanie się na imprezę takie trudne! Muszę siedzieć i oddychać" - Amy Schumer

8. Sztab stylistów i efekt W-O-W - Reese Witherspoon

9. Drew Barrymore i maseczka w płachcie. Lubimy!

10. Make-up dekoltu uwieczniony - Kristen Bell

11. "Super pumped" - Goldie Hawn jest tylko jedna

Wielki wygrany Złotych Globów: "La La Land" zdobył 7 statuetek!