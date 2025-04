Klip z gwiazdami - Amy Adams, Nicole Kidman, a nawet obsadą serialu "Stranger Things" bije rekordy popularności. Zabawny i błyskotliwy teledysk jest i podsumowaniem roku, i dowcipnym akcentem gali. Bo przecież to impreza na cześć kina i czas na zabawę, czyż nie?

Reklama

Jimmy Fallon prawdopodobnie skrzyknął wszystkie nominowane do statuetki gwiazdy i przygotował coś absolutnie nowego na otwarcie 74. gali rozdania Złotych Globów - muzyczny klip, w którym gwiazdy wygłupiają się, tańczą, rapują i nie wiemy co jeszcze, ale jest śmiesznie. A na koniec Fallon, który śpiewa i tańczy naśladując Goslinga w "La La Land".

Jimmy Fallon i gwiazdy, czyli muzyczne zaproszenie do oglądania Złotych Globów

W klipie mamy wiele nawiązań do produkcji minionego roku, które zawładnęły sercami widzów. Jimmy Fallon od początku do końca wiedział, co robi i w roli gospodarza Złotych Globów spisał się wyśmienicie.

- Jestem bardzo podekscytowany - powiedział jeszcze przed rozpoczęciem gali Jimmy Fallon. - To dla mnie duża sprawa. Myślę, że to był dobry rok dla telewizji i filmu. Perfekcyjny rok, by być gospodarzem takiego show. Ta impreza jest inna niż Oscary i Grammy, jest jak składanka - w jej skład wchodzi to, co najlepsze z filmu i telewizji" - dodał na koniec.

Co ciekawe, początkowo tegoroczną galę miał poprowadzić Ricky Gervais - który wcześniej robił to już czterokrotnie. Aktor dał się poznać jako bezkompromisowy król ceremonii, często wyśmiewał bolączki gwiazd. Dla Fallona, gospodarza satyrycznego show stacji NBC "The Tonight Show", był to debiut w roli prowadzącego gali wręczenia Złotych Globów. W 2010 roku poprowadził uroczystość nagród Emmy.

Dowcipna konferansjera, sytuacyjne żarty - to cały on, a wszystko na najwyższym poziomie. Aktor, komik i przyjaciel Justina Timberlake'a z pewnością w przyszłości poprowadzi podobne uroczystości. Jimmy'emu Kimmelowi trudno będzie mu dorównać, gdy 26 lutego jego zadaniem będzie zabawiać tę samą niemal publiczność podczas gali wręczenia Oscarów.

Reklama

Wielki wygrany Złotych Globów: "La La Land" zdobył 7 statuetek!