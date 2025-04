Złote Globy rozdane! To był szczególnie udany wieczór dla reżysera oraz aktorów filmu "La La Land", niekwestionowanego faworyta tegorocznych plebiscytów. Po raz pierwszy statuetkę trzymał w dłoni Ryan Gosling, który otrzymał Złoty Glob za najlepszą męską rolę pierwszoplanową!

Reklama

Zerknij: oni byli nominowani do Złotych Globów 2017

Ta gala, pełna politycznych odniesień, potknięć i bród, zostanie z pewnością zapamiętana dzięki niesamowitej przemowie Meryl Streep ("Hollywood pełne jest uchodźców i ludzi z innych krajów. Jeśli wyrzucimy ich wszystkich, nie będziemy mieli nic do oglądania poza futbolem i sztukami walk... które nie mają nic wspólnego ze sztuką"), poprzedzonej przezabawną zapowiedzią Kristen Wiig i Steve'a Carella. 7 statuetek, które trafiły do twórców i aktorów "La La Land" są całkowicie zasłużone.

Nie możemy się doczekać, aż wszystkie filmy ujrzą światło dzienne w Polsce.

"To nie pierwszy raz, kiedy pomylono mnie z Ryanem Reynoldsem"

36-latek nie krył wzruszenia i radości z nagrody, jednak podkreślał, że ta statuetka to nie jest tylko jego zwycięstwo, lecz także Emmy Stone i Damiena Chazelle'a, reżysera "La La Land". Przemowa Goslinga była upstrzona anegdotami i żartami (spodziewał się nagrody i przygotował się do wyjścia na scenę?). W swoim powściągliwym, skromnym (ale jakże pełnym charyzmy!) stylu przystojny aktor żartował, że to nie pierwszy raz, gdy został pomylony z Ryanem Reynoldsem (mąż Blake Lively również był nominowany), chcąc podkreślić, że statuetka mogła "omyłkowo" przypaść jemu, a nie odtwórcy roli Deadpoola.

"La La Land" rozbił bank

Przemowa Goslinga trwała kilka minut, ale triumfom "La La Land" nie było końca. Musicalowa opowieść chwyciła za serce i oczarowała jury. Musical twórcy "Whiplash" z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem w rolach zakochanych w sobie artystów był nominowany do Złotych Globów siedem razy. Zdobył wszystkie możliwe statuetki, w tym dla najlepszej komedii lub musicalu, za scenariusz i reżyserię. "La La Land" prześcignął w tej kategorii "Lot nad kukułczym gniazdem", który w 1975 roku nagrodzono pięcioma Złotymi Globami i "Midnight Express", który trzy lata później zdobył sześć statuetek.

Zobacz zwiastun zwycięskiego "La La Land"

ONS.pl

Złote Globy 2017

Za całokształt twórczości statuetkę otrzymała boska Meryl Streep. Pozostałe nagrody również nie były zaskoczeniem. Zgodnie z przewidywaniami, Złote Globy trafiły do "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa (film dramatyczny), "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona" (film telewizyjny lub miniserial). Najlepszym serialem dramatycznym został wybrany debiutant "The Crown" o Królowej Elżbiecie II, który można oglądać w Netfliksie.

Niezmiennie, jak co roku, na oficjalnym profilu na Instagramie błyszczą gwiazdy kina w czarno-białych odsłonach.

Odliczamy dni do 24 stycznia, by poznać tegorocznych kandydatów do 89. The Academy Awards, czyli Oscarów.

Reklama

"The Crown" kochają również Polki.pl