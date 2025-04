Alicia Keys na tegorocznej gali MTV pojawiła się całkowicie bez makijażu. Pisałyśmy o tym już kilka dni temu - wyglądała pięknie bez upiększania twarzy. Dyskusja jednak trwa i rozgrzewa media do czerwoności. Keys oznajmiła bowiem, że ma dość ukrywania się, a w ślad za nią podążyły inne kobiety. Te sławne, i te anonimowe. Do tej pory.

Pokazać się w wersji saute to nie lada wyzwanie. Alicia Keys zapoczątkowała ten ruch kilka miesięcy temu, a wsparła go Scarlett Johansson.

Keys i Johansson o kobiecości bez makijażu

Artystka podkreśla jednak, że nie to, że rezygnuje z make-upu nie oznacza, że jest jego przeciwniczką. Każdy ma wybór.

Wyznała w wywiadzie (udziela ich coraz więcej), co motywuje ją do nagłaśniania akcji i bycia kobietą wolną od makijażu, czego życzy głównie dorastającym, zakompleksionym dziewczynom.