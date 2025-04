5 z 10

Bethenny Frankel

To osobistość, która zna telewizję od podszewki. Gospodyni programów, bizneswoman, prezenterka. kojarzycie The Real Housewives of New York City? Tak, to był tylko początek jej kariery. Prawdziwe pieniądze zyskała po sprzedaży firmy Skinnygirl Cocktails.