Jak to jest z tymi idealnymi filmami na randkę? Komedie romantyczne, filmy animowane, a może horrory? Kiedy chcemy zorganizować wieczór we dwoje z filmem w tle (lub w roli głównej), warto się odpowiednio przygotować, by nie zaliczyć wpadki.

Filmy, których należy unikać

Zawsze trzeba wziąć pod uwagę upodobania drugiej osoby, ale bynajmniej nie zapominać o własnych. Wiadomo, że wiele kobiet pragnie uszczęśliwić swoich mężczyzn seansami stricte o męskiej tematyce (np. "300" lub wszelkiej maści produkcje ze Stevenem Seagalem) i szuka najczęściej oscarowych hitów lub radzi się znajomych, czym zaimponować facetowi.

Z kolei mężczyzna próbuje znaleźć tzw. złoty środek, czyli nie będzie narzekał na żaden film z kobiecej półki, ale jego ziewanie i zerkanie na zegarek czy telefon mogą sygnalizować jedno: komedie romantyczne i produkcje typu "Wredne dziewczyny", nie trafią w jego gusta. To nie ten rodzaj dowcipu i wyczucia tematu.

Nasze zestawienie powstało dzięki współpracy z kolegami z redakcji oraz naszymi drugimi połówkami i kolegami. Pierwsza randka wiąże się zwykle z dużym bagażem stresu i emocji, a zatem warto sobie oszczędzić wątpliwości związanych z doborem repertuaru filmowego. Marzycie jednak, by obejrzeć niektóre filmy we dwoje? Poczekajcie do kolejnej randki, bo jeśli już do niej dochodzi, to wybranek raczej nie ucieknie zdziwiony i zaskoczony, nawet jeśli puścicie mu "40-letniego prawiczka" czy "Bambi".

Sprawdź zatem, jakie filmy to nasze antyrandkowe typy!

