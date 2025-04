Weekend tuż tuż! Masz już plany? Proponujemy filmowy wieczór z przyjaciółkami! Jakie kinowe hity są wprost stworzone dla kobiet?

Z pewnością domyślacie się, jaki był klucz tworzenia tego rankingu! Komisyjnie głosowałyśmy na najpopularniejsze, najbardziej wzruszające albo najbardziej (lub najmniej!) romantyczne filmy dla kobiet. To produkcje, które są lekkie i przyjemne i oscylują wokół tematu kobiecej przyjaźni.

Jakie filmy na babski wieczór?

Jeśli zatem szukasz filmów idealnych na wieczór panieński lub po prostu chcesz się zrelaksować w miłym towarzystwie (wliczamy również to ekranowe), to zachęcamy do zapoznania się z galerią! Wiek nie ma znaczenia. W naszym rankingu idealnych filmów na wieczór z przyjaciółkami znalazły się typowe klasyki, jak i zaskakujące kinowe niespodzianki. Pamiętacie film "40 dni i 40 nocy" albo "Szkołę uwodzenia"?

Specjalnie dla was zgromadziłyśmy kadry z najlepszych filmów dla kobiet i o kobietach. Sprawdźcie, na którym miejscy uplasowały się hity, które zdecydowanie mają rodzaj żeński!

