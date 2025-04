W piątek wieczorem fanów Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego zaelektryzowała wiadomość, że gwiazdorska para potajemnie wzięła ślub. Szczegóły uroczystości musiały być owiane ścisłą tajemnicą - przed faktem do mediów nie dostały się żadne przecieki na ten temat. Informacja na ten temat pojawiła się dopiero wtedy, gdy ujawnili ją sami zainteresowani.

Para zachowywała dyskrecję do tego stopnia, że dosłownie kilka dni przed ceremonią, Martyna powiedziała w wywiadzie dla magazynu Flesz: