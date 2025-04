Kompletnie łysy Rafał Królikowski zasmucił fanów swoim wyglądem. Internauci ślą wyrazy współczucia

Choć wydaje się to dużym poświęceniem, nowa fryzura Królikowskiego to przygotowanie do roli. Część obserwatorów wystraszyła się, że aktor jest poważnie chory, a część wyznała, że współczuje utraty twarzowej fryzury.