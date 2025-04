Które z gwiazd spodziewają się dziecka? Niektóre z nich dumnie paradują z ciążowymi brzuchami, inne za to próbują jak najdłużej ukryć je pod obszernymi sukienkami. Jedno jest jednak pewne, ciąży długo nie da się ukryć, szczególnie przed kamerą.

Gwiazdy, które zostaną rodzicami w tym roku

Wiele gwiazd decyduje się publicznie ogłosić te radosne wieści. Zrobił to na przykład Robert Lewandowski, który na meczu Ligi Mistrzów po strzelonym golu włożył sobie piłkę pod koszulkę. Radosław Majdan poprosił za to o przekazanie tej wiadomości wokalistę zespołu IRA. Piotr Konca zrobił to na koncercie.

Kto jeszcze zostanie w tym roku rodzicem? Zobacz w naszej galerii!

Jak gwiazdy ogłaszają ciążę? Mniej lub bardziej subtelnie, ale zwykle piszą to w poście na Instagramie lub wstawiają zabawne zdjęcia.

W ten sposób ciążę obwieściła ostatnio na przykład żona Michała Żebrowskiego, Aleksandra Żebrowska. Zamiast rozpisywać się o przyszłym dziecku, dodała zdjęcie... ogórków kiszonych i kanapek z musztardą opatrzonych tagiem #pregnancyannouncement.

Mówiąc o słynnych przyszłych mamach, nie można zapomnieć również i o słynnych tatusiach. W tym roku ojcem po raz drugi zostanie Borys Szyc. To jego pierwsze dziecko z obecną żoną, Justyną Nagłowską.

Kolejnego dziecka spodziewa się również Michał Wiśniewski. Muzyk ma już kilkoro dzieci z poprzednich małżeństw. Z obecną partnerką, Pauliną, związał się w ubiegłym roku.

Istnieje również kilka podejrzeń co do gwiazd, które mogą być w ciąży, ale jeszcze wstrzymują się z oficjalnym ogłoszeniem. Wiele osób podejrzewa, że jedną z nich jest Barbara Kurdej-Szatan. Sama aktorka nie potwierdza tych doniesień, ale również im nie zaprzecza. Nie da się jednak ukryć, że na publiczne wystąpienia zakłada ostatnio komplety, które dokładnie mogłyby ukryć ciążowy brzuszek...

