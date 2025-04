Które z polskich gwiazd zdecydowały się nadać nietypowe imiona swoim dzieciom? Chociaż niektóre z nich wracają do tradycyjnych polskich imion popularnych wśród pokolenia naszych mam i babć, część postanawia iść w zupełnie innym kierunku.

Reklama

Nietypowe imiona dzieci gwiazd

Cała Polska aż drżała od komentarzy (tych przychylnych i nie), gdy Michał Wiśniewski ujawniał imiona swoich dzieci. Xavier, Fabienne, Etienne i Vivienne to wyjątkowo oryginalne imiona – zwłaszcza, że w tamtych czasach nie było jeszcze popularne nadawanie dzieciom zagranicznych imion.

Na równie egzotyczne imię zdecydowała się również Dorota Gawryluk. Jej dwudziestosześcioletni już syn ma na imię Nikon. Nie wynika to jednak z zamiłowania do fotografii dziennikarki; to imię, które pochodzi od greckiego słowa nike i oznacza „zwycięstwo”.

Która gwiazda również zdecydowała się na imię greckiego pochodzenia? Zobacz w naszej galerii.

Synowie Oliviera Janiaka noszą nieco mniej ekstrawaganckie, ale na pewno oryginalne imiona. Razem ze swoim tatą często pozują do zdjęć na Instagramie. Trzeba przyznać – to bardzo miły widok!

Na polskie imiona zdecydowały się również Małgorzata Socha, Barbara Kurdej-Szatan i Paulina Sykut-Jeżyna. Dzieci polskich gwiazd to nie tylko Liamy i Vivienne. Bardzo popularne są wśród nich też imiona Róża, Hanna i Helena.

Reklama

Zobacz także:

Te gwiazdy oszalały na punkcie swoich psów! Kto ma ich najwięcej?

Nie tylko Klara Lewandowska! Zobacz, które dzieci polskich gwiazd są prawdziwymi ikonami mody