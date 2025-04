Sławni rodzice często mają równie (albo i jeszcze bardziej) sławne dzieci. Jednak nasze ulubione duety to zdecydowanie mamy i córki, które wyglądają jak dwie, a czasami nawet trzy krople wody. Kto do nich należy?

Sławne mamy i ich identyczne córki

Córka Kurta Cobaina i Courtney Love – Frances Bean Cobain – wygląda zupełnie jak swoja mama w młodości. Z tego, co wiadomo, ma też podobny temperament, dlatego w przeszłości bardzo często ich kontakty nie były wymarzone... Na szczęście wygląda na to, że w końcu udało się im pogodzić.

Bardzo podobna do swojej mamy (ale też i trochę do taty) jest Georgia May Jagger. Chociaż szeroki uśmiech zdecydowanie odziedziczyła po ojcu – Micku Jaggerze – to mimo wszystko do złudzenia przypomina swoją mamę Jerry Hall.

Kto jeszcze znalazł się wśród „bliźniaczych” par sławnych mam i córek? Sprawdź w naszej galerii!

Niesamowitych podobieństw nie brakuje też w polskim showbiznesie. Natalia Kukulska jest łudząco podobna do Anny Jantar, tragicznie zmarłej w 1980 roku. Identyczne uśmiechy mają też Katarzyna Grochola i jej córka – Dorota Szelągowska.

Nie da się też zaprzeczyć, że kilkuletnia córka Barbary Kurdej-Szatan, Hania, wygląda jak mała wersja swojej mamy! Z pewnością wyrośnie na równie wspaniałą kobietę. Być może pójdzie też w jej ślady i również wybierze karierę aktorki?

Takich par z pewnością można wymienić jeszcze wiele i każda cieszy oko równie mocno. Tym bardziej, że oprócz wyglądu córki swoich sławnych mam bardzo często dziedziczą po nich nie tylko wygląd, ale też i talent. A nie oszukujmy się – aż miło patrzeć na kolejne uzdolnione pokolenia!

