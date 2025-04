Robert i Anna Lewandowscy bawią się po Euro na 100%! Podobnie jak inni polscy piłkarze i WAGs, korzystają z wakacji pełną parą. Jak się okazało... nie sami!Towarzyszy im Adriana Lima!

Reklama

Lewandowscy są od 3 lat małżeństwem, a płomień ich miłości wzniecają kolejne sukcesy zawodowe. Wciąż są w siebie wpatrzeni, a czułościom nie ma końca. Fotoreporterzy przyłapali ich na wakacyjnych karesach. Para czule obdarowywała się pocałunkami i uściskami, ale to nie wszystko. Ten przyjemny dla oka obrazek uświetniła swoim towarzystwem sama Adriana Lima, piękna modelka i aniołek Victoria's Secret. Jak doszło do tego spotkania? To nie mógł być przypadek!

Anna Lewandowska i Adriana Lima są przyjaciółkami?

Nie wiemy, czy celem paparazzi nie była sama Lima, jednak traf chciał, że w Morzu Egejskim oprócz pięknej modelki pluskała się także Anna Lewandowska. Mało tego: panie obejmowały się wychodząc na brzeg. Czy możemy mówić o przyjaźni czy o przelotnej znajomości? Taka kondensacja sław w jednym miejscu, na małej greckiej wyspie, nie wydaje się nam być losowa!

Lewandowska & Boruc: przyjaźń czy rywalizacja?

Nie zapominajmy także dodać, że każda z pań prezentowała się jak bogini w kostiumie kąpielowym. Choć i w wieczorowym wydaniu Anna Lewandowska prezentuje się jak rasowa gwiazda.

Reklama

Działo się po Euro 2016:

Błaszczykowski: "Podnieść się i walczyć dalej "Szczęsny szczerze o grze Fabiańskiego Fabiański poniósł osobistą porażkę? Obwinia się