Wszyscy myślą, że WAGs są najlepszymi przyjaciółkami. Jednak w ich gronie też są grupki i podgrupki, sławne i sławniejsze, ambitne i ambitniejsze... Czy Anna Lewandowska i Sara Boruc ze sobą konkurują?

Anna Lewandowska i jej dwie przyjaciółki, Marina i Sara, zameldowały się we trzy w hotelu

w miasteczku La Baule, w którym jest również "kwatera" naszej reprezentacji. Wychodziłoby na to, że panie bardzo się lubia. A może po prostu nie mają zbytnio wyboru? Co dziewczyny będą robiły między meczami?

Marina i Sara będą trenowały z Anią. Dziewczyny już żartują, że Lewandowska zorganizuje im ekskluzywny i darmowy obóz odchudzający. Zwłaszcza, że Ania na pewno nie odpuści im także w kwestii diety. Z takiej okazji żal nie skorzystać – mówi koleżanka Mariny. W rewanżu żona Artura Boruca zaproponowała... zakupy. Obiecała, że będzie na nich osobistą stylistką Mariny i Anny.

- mówi informator.

Sara ma już zaplanowaną całą trasę, a na niej kilka sklepów z butami, które muszą odwiedzić – dodaje. Za to Marina zobowiązała się organizować przyjaciółkom życie kulturalne. W trakcie trwania Euro we Francji jest kilka ciekawych koncertów, na których chce być z dziewczynami. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka miesięcy temu o takiej zażyłości między dziewczynami nie było mowy. Dlaczego?

Sara i Marina są żonami rywalizujących ze sobą bramkarzy. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Artur Boruc i Wojtek Szczęsny nie są najlepszymi kolegami.

Podobno konflikt między piłkarzami rozpoczął się już podczas Euro 2012 i... trwa do teraz. To miało przełożenie na relacje dziewczyn. Każda specjalizuje się w innej dziedzinie, mają swoje biznesy i są bardzo niezależne. Podobno zdarza im się rywalizować, ale tylko zdrowo!

Na podstawie magazynu Flesz

