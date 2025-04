Podczas poniedziałkowej konferencji z udziałem polskiej reprezentacji, w tym Wojciecha Szczesnego, padły mocne i szczere słowa ze strony naszego bramkarza. Pokazał klasę!

Wojciech Szczęsny nie pierwszy raz zaskoczył nas bardzo prozespołową postawą. 2 tygodnie temu został kontuzjowany podczas meczu z Irlandią Północną. Jego obrażenia wyglądają bardzo poważnie, ale za jego formę trzyma także kciuki żona, Marina, w której ma duże wsparcie. Wrzuciła na Instagram filmik, który rozłożył nas na łopatki.

Jego miejsce zajął Łukasz Fabiański i doskonale odnajduje się w roli bramkarza na turnieju.

Szczerze mówiąc, myślę tylko o tym, żeby nie przeszkadzać. Po dwóch treningach nie jestem w stanie pomóc zespołowi w taki sposób, w jaki pomagał Łukasz w dwóch ostatnich spotkaniach. Będę się starał mu pomóc, albo chociaż nie przeszkodzić. A kiedy już wrócę do zdrowia, to zobaczymy.

- mówił podczas konferencji prasowej Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny nie zagra w meczu z Portugalią?

Mało który ambitny i pewny siebie piłkarz potrafi usunąć się w cień na rzecz "większego dobra". Nasza drużyna pokazuje, że jest silna zespołowo i to nie jednostki są ważne, a cała grupa. To też oznacza, że nie zobaczymy go na czwartkowym meczu Polska:Portugalia, który odbędzie się 30 czerwca o godzinie 21. Na pozycji bramkarza wystąpi przystojny Łukasz Fabiański. Będziecie kibicować? My na pewno!

