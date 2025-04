Czy kiedykowliek zastanawiałaś się, jak będziesz wyglądać za kilkadziesiąt lat? Aby ujrzeć siebie na starość możesz wykonać charakteryzację za pomocą makijaży, ale nie oszukujmy się - jest to naprawdę długi proces, który wymaga bardzo dużych umiejętności.

Na szczęście mamy już XXI wiek i obecna technologia pozwala nam zobaczyć siebie w znacznie starszej wersji już w kilka sekund. Wcale nie potrzebujesz do tego specjalistycznych programów, wystarczy... aplikacja na własnym smartfonie.

Jak zestarzeją się członkowie rodziny królewskiej?

FaceApp podbiła serca użytkowników mediów społecznościowych. W tej aplikacji możesz zobaczyć w postarzonej wersji w nie tylko siebie, ale i swoich bliskich, przyjaciół, a nawet... najbardziej znane gwiazdy. Udało się nam sprawdzić, jak na starość będzie wyglądać rodzina królewska.

Obie księżne, a raczej księżna Cambridge i była księżna księżna Sussexu od dawna ze sobą rywalizowały - oczywiście nieoficjalnie, ale na pierwszy rzut oka było widać, że sytuacja pomiędzy nimi jest napięta. Która z nich zestarzeje się piękniej? Możesz ocenić to sama w naszym wideo.

Chociaż książę William wygląda zupełnie jak swoja mama, księżna Diana, na starość nie sposób będzie odmówić mu podobieństwa do księcia Karola. Podobnie będzie wyglądał książę Harry - młodszy z braci jednak już teraz jest podobny do swojego ojca, nie jest to więc wielkim zaskoczeniem.

A co z dziećmi księżnej Kate i księcia Williama? Okazuje się, że mali, ale postarzeni George i Charlotte wyglądają zupełnie jak ich babcia, królowa Elżbieta II. Zdecydowanie widać w nich królewską krew.

