Spotkanie z królową Elżbietą musi być wyjątkowo stresujące - zwłaszcza, że w jej obecności trzeba pamiętać o setkach reguł i zasad, by nie narazić się na faux pas, które z pewnością wracałoby do nas każdego wieczora przed snem... O czym musisz pamiętać, jeśli kiedykolwiek wpadniesz na Jej Królewską Mość?

Zasady zachowania przy królowej Elżbiecie II

Po pierwsze, wszelki dotyk jest zabroniony, więc selfie w przyjacielskim uścisku raczej nie wchodzi w grę. Ta reguła wywodzi się jeszcze z czasów średniowiecza. Król był wtedy naznaczony przez Boga, dlatego zwykli śmiertelnicy nie mogli dostąpić nawet takiego zaszczytu jak uścisk ręki. Dziś ta zasada nieco zelżała i królowa podaje rękę na powitanie, ale jest to jedynie formalność.

Po drugie, nigdy nie przychodzi się do niej z pustymi rękami. Nie dlatego, że królowa wyjątkowo uwielbia podarki - adekwatny do okoliczności upominek jest oznaką dobrego wychowania.

Po trzecie, ukłoń się lub lekko dygnij. Jest to oznaka szacunku. Nie zapomnij też, że przy stole to królowa zawsze siada pierwsza - nie zajmuj więc swojego miejsca, zanim ona tego nie zrobi. To samo tyczy się jedzenia - to właśnie królowa może wziąć pierwszy kęs - nawet jeśli goście są wyjątkowo głodni!

Królowa zapoczątkowuje też rozmowę - nie można więc zagadywać jej o głupoty. Warto zwracać uwagę na jej torebkę - jeśli przekłada ją do drugiej ręki, chce zakończyć tę rozmowę.

Chociaż w towarzystwie królowej Elżbiety obowiązuje mnóstwo zasad, sama raczej pobłażliwie podchodzi do łamania etykiety (oczywiście jeśli nie robią tego członkowie rodziny królewskiej). Gdy pewnego razu przechadzała się obok swojej letniej posiadłości, zaczepiła ją para amerykańskich turystów. Biorąc ją za zwykłą staruszkę spacerującą z synem lub opiekunem (w tej roli wystąpił jej ochroniarz Richard), zapytali ją, czy mieszka w pobliżu.

Królowa grzecznie odpowiedziała, że tak, ma w pobliżu dom. Wtedy para zaciekawiona zaczęła dopytywać, czy kiedykolwiek spotkała królową. Elżbieta II odparła, że nie. Wskazała jednak na Richarda i powiedziała „Ale on tak!”.

