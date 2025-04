Śluby w rodzinie królewskiej to zawsze wielkie wydarzenie dla całego kraju - i można odnieść wrażenie, że każdy obywatel Wielkiej Brytanii przeżywa je równie mocno, co sami małżonkowie. Na tę ceremonię są zaproszeni nie tylko arystokraci i najwięksi dygnitarze, ale też i gwiazdy największego formatu.

Reklama

Ceremonie zaślubin wydają się idealne. W końcu pracuje nad nimi cały sztab specjalistów - co w takim razie mogłoby pójść nie tak? Okazuje się, że całkiem sporo. O tych wpadkach Windsorowie chyba woleliby zapomnieć...

Największe ślubne wpadki w rodzinie królewskiej

Z tym, co przeżyła królowa Elżbieta w dniu swoich zaślubin ciężko konkurować. Gdy była u fryzjera w dniu ślubu to tiara, którą trzymał w rękach... rozpadła się na kawałki. Taka sytuacja mogłaby popsuć dzień niejednej pannie młodej, ale na szczęście ozdobę udało się naprawić. Tiara miała w drodze nawet własną eskortę policji.

Problemy z tiarą przysporzyły bólu głowy także księżnej Dianie - i to dosłownie. Ponieważ była nieco za ciasna, księżna dostała od niej migreny. Taki początek wspólnej drogi z pewnością nie mógł wróżyć dobrze... Dodatkowo Diana miała też problem z suknią. Została uszyta z nieodpowiedniej tkaniny, przez co w drodze w karecie okropnie się pogniotła.

To jednak nie koniec wpadek na tym ślubie. Zarówno ona, jak i książę Karol pomylili słowa przysięgi. Diana pomieszała książęce imiona. Przyrzekła też go kochać, szanować, ale pominęła fragment, w którym miała przysiąc mu też posłuszeństwo. Przez przypadek zaczęła tym nową królewską tradycję. Ten sam fragment pominęły przy swoich przysięgach księżna Kate oraz księżniczka Eugenia.

Wpadka nie ominęła też księcia Williama. Przez kilka długich sekund trudził się, by włożyć obrączkę na palec Kate. Wszystko przez to, że zasugerowano jej mniejszy rozmiar niż zwykle, by pierścionek się nie zsuwał. Podczas pocałunku młodej pary całe show skradła zaś... mała druhna, która na balkonie z bardzo niezadowoloną miną zasłaniała uszy przed hałasem dobiegającym sprzed Pałacu Buckingham.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Kiedyś Harry i William uchodzili za idealne rodzeństwo. Teraz połączyła ich dopiero rodzinna tragedia

Wokół tragicznej śmierci księżnej Diany krąży wiele teorii spiskowych. Czy któraś z nich jest prawdziwa?

To najbardziej burzliwa postać w rodzinie królewskiej. Kim był Edward VIII?