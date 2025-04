Dziś książę Harry jest przykładnym mężem i ojcem. Nie zawsze jednak tak było. Chociaż w świetle afery związanej ze zrezygnowaniem z pełnienia królewskich funkcji poprzednie jego występki znacznie bledną, opinia publiczna nigdy o nich nie zapomniała.

Burzliwa młodość księcia Harry'ego

Książę Harry wyjątkowo lubował się w ostro zakrapianych imprezach. Jak się okazuje, zakrapianych nie tylko alkoholem. Kiedy książę Karol przyłapał swojego 17-letniego wtedy syna na paleniu marihuany, nie miał innego wyjścia jak... wysłać go na odwyk.

Oczywiście nie chodziło o to, by Harry przeszedł pełną terapię dla narkomanów - jego ojciec bardzo mądrze chciał, by młody książę zobaczył, jak fatalne skutki mogą przynieść nierozważne decyzje. Ta metoda faktycznie zadziałała, ale na krótko. Po rzuceniu narkotyków książę rzucił się w wir imprezowania w klubach.

Podczas tych rozrywek Harry trwonił królewską fortunę na drinki, wdawał się w liczne romanse oraz... bójki. Na odcisk nadepnęli mu szczególnie paparazzi, z którymi decydował się siłowo rozwiązywać problemy. Ogromna niechęć do nich pozostała mu do dzisiaj.

W 2005 roku książę Harry wywołał ogromny skandal. Na jedną z imprez założył koszulę ze swastyką, a jego zdjęcia obiegły cały świat. Książę słusznie musiał wystosować publiczne przeprosiny za swoje zachowanie.

Zaledwie 7 lat później tabloidy znowu masowo publikowały zdjęcia młodego arystokraty - tym razem już w całej okazałości... Nagie zdjęcia Harry'ego stały się światową sensacją. Okazuje się, że podczas pobytu w Las Vegas pokusił się on o partię rozbieranej gry w bilard.

