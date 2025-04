Ciąża Meghan Markle to temat numer jeden nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Tydzień temu wiadomość o zbliżającym się powiększeniu brytyjskiej monarchii obiegła media na całym świecie. Dotarła równie do Stanów Zjednoczonych, z których podchodzi księżna Meghan. Gdyby nie przekaz medialny, ojciec Meghan nie dowiedziałby się o ciąży.

Ojciec Meghan pierwszy raz o ciąży córki

Thomas Markle wypowiedział się na łamach „Daily Mail”. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że o ciąży córki dowiedział się z radia. Stał akurat w korku, kiedy podano informację, że książęca para z Sussex spodziewa się narodzin dziecka. Ojciec Meghan Markle przyznał, że mimo tego, czuje się dumny, że wkrótce zostanie dziadkiem.

Stałem w korku, czekając na przekroczenie granicy, kiedy usłyszałem informację o dziecku w radiu samochodowym. Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, był moment, kiedy 37 lat temu trzymałem w ramionach Meghan jako noworodka. Pomyślałem: „Moje dziecko ma dziecko”. Poczułem się dumny - podkreślił.

Thomas Markle nie krył wielkiej radości. Dziecko, które przyjdzie na świat, nazwał „błogosławieństwem”. Dodał również, że nie może się doczekać narodzin małej Meghan lub małego Harry'ego.

Relacje Meghan Markle z ojcem

Przypomnijmy, że księżna Meghan nie utrzymuje kontaktów ze swoim ojcem od czasu przygotowań do ślubu. Relacje między ojcem i córką pogorszyły się, kiedy Thomas Markle miał podobno sprzedać prasie zdjęcia z przygotowań do ślubu. Z powodu zawału serca, który przeszedł na krótko przed ceremonią, nie pojawił się na ślubie. Meghan Markle została odprowadzona do ołtarza przez ojca księcia Harry'ego księcia Karola.

Ojciec księżnej Sussex usilnie stara się odzyskać kontakt z córką. Kilka miesięcy temu starał się zaapelować do Meghan i Harry'ego za pośrednictwem mediów. Wspominał wówczas, że bardzo zależy mu na relacjach zarówno z młodymi małżonkami, jak i z dziećmi, które w przyszłości przyjdą na świat.

To będzie takie smutne, jeśli w przyszłym roku Meghan i Harry będą mieli dziecko, a ja będę jego dziadkiem i nie będę mógł porozmawiać z własnym wnukiem - mówił wówczas w rozmowie z „Daily Mail”.

