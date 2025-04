Jakiej płci będzie dziecko księżnej Meghan i księcia Harry'ego? To pytanie zadają sobie wszyscy wielbiciele brytyjskiej monarchii od momentu, kiedy świat obiegła wieść, że para spodziewa się pierwszego dziecka. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano jedynie, że royal baby urodzi się wiosną 2019 roku. O płci nie napisano ani słowa. Czyżby książę Harry właśnie ujawnił, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka?

Płeć dziecka Meghan i Harry'ego

Można przypuszczać, że księżna Meghan jest obecnie w drugim trymestrze ciąży. Zwykle właśnie na tym etapie ciąży Pałac Kensington oficjalnie informuje o oczekiwanym powiększeniu rodziny. Niewykluczone, że książęca para z Sussex zna już płeć dziecka. Jednak zgodnie z tradycją rodziny królewskiej, informacja zostanie podana do publicznej wiadomości dopiero po narodzinach maleństwa. Niewykluczone, że książę Harry właśnie wygadał się w tej sprawie, a przynajmniej wyraził swoje oczekiwania.

Księżna Meghan i książę Harry przebywają obecnie z oficjalną wizytą w Australii. Oczy wszystkich skierowane są oczywiście na brzuch księżnej Meghan, a ten staje się już coraz bardziej zaokrąglony. W czasie jednego ze spotkań z Australijczykami, ktoś z tłumu krzyknął w stronę księcia Harry'ego:

Mam nadzieję, że to będzie dziewczynka!

Książę Harry bardzo emocjonalnie zareagował na te słowa. Odwrócił się i odpowiedział w stronę zgromadzonych.

Ja również!

Nagranie tej sytuacji pojawiło się w wielu polskich i zagranicznych serwisach. W Polsce opublikował je m.in. TVN24.

Ups, wydało się?! Na odpowiedź na to pytanie niestety będziemy musieli poczekać aż do wiosny. Bez względu na to, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka, dziecko księcia Harry'ego i księżnej Meghan będzie 7. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu.

Książę wspiera żonę w ciąży

Książę Harry nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwy z powodu oczekiwanego powiększenia rodziny. Ponoć tak bardzo zaangażował się w temat ciąży żony, że postanowił wspierać ją na każdym kroku. Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskich tabloidów, dawniej znany z zamiłowania do imprez książę, porzucił wychodzenie na spotkania ze znajomymi, a nawet... picie alkoholu. To gest skierowany w stronę ciężarnej żony, która w okresie ciąży, a następnie karmienia, musi zrezygnować z lubianego przez siebie czerwonego wina. Brawo, Harry!

