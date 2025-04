Jak można zaistnieć w show-bizesie? Okazuje się, że często przepustką do sławy jest fart lub... ładne ciało czy twarz. Takich przypadków jest wiele. My przedstawiamy wam gwiazdy, które do aktorskiego świata dostały się właśnie poprzez modelling!

Praca modelki nie należy do najłatwiejszych, choć obiegowe opinie przeczą tej tezie. "Od zera do milionera"? Być może w wielu przypadkach tak właśnie było. Drew Barrymore miała swoje epizody w modellingu, ale to nie minikariera modelki doprowadziła ją do miejsca, w którym jest teraz, a koneksje i przeznaczenie. Podobnie Blake Lively: nie planowała być aktorką, ale to właśnie ta ścieżka była jej pisana. Są też aktorki, które celowo kamuflują swoje tożsamości, by oceniano ich aktorskie dokonania nie dzięki nazwisku, a przez pryzmat talentu i osiągnięć.

Wiele gwiazd dużego formatu nie skończyło aktorskich szkół, a niektóre z nich nawet wstydzą się tego, jak doszły na szczyt. Kto zaczynał swoją karierę jako modelka lub model? Zerknij do galerii! Zaskoczą cię zdjęcia aktorek i aktorów sprzed lat.

