Każdy jest kowalem swojego losu, gwiazdy także. Dokonywały wyborów, których się wstydzą lub które woleliby maskować. Jakich?

Jaką przeszłość ukrywają gwiazdy? Niektóre z nich dochodziły do sławy po wielu przeszkodach lub bardzo krętymi ścieżkami. Przez co musieli przejść, by dojść na szczyt?

Zawody gwiazd - wstydliwa przeszłość?

Co powiedziałybyście na to, że przystojny Hugh Jackman przebierał się za klauna, a Johnny Depp sprzedawał długopisy przez telefon? Nie próbujemy sobie nawet wyobrazić reakcji ich byłych klientów czy dawnych znajomych na wieść o tym, że ci przystojni aktorzy mają teraz miliony dolarów na koncie i nie mniej fanek na całym świecie. Nikt też nie spodziewał się pewnie, że niektóre gwiazdy mają za sobą mniej zabawne epizody, a nawet... należały do grup przestępczych. W tej kategorii największym zaskoczeniem jest dla nas Victoria Beckham. Nicole Kidman bardzo nam zaimponowała altruizmem i empatycznym podejściem do drugiego człowieka. Jesteście ciekawe przeszłości znanych i lubianych gwiazd? Obejrzyjcie naszą galerię!

