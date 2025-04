To oczywiste, że wiele artystów występuje pod pseudonimami lub używa różnorodnych skrótów swoich imion i nazwisk. Doprawdy, podczas przygotowywania tego zestawienia, zaskoczyło nas to, jakich kombinacji i nazw używają artyści, a w szczególności to, jak nazywają się naprawdę!

Prawdą jest, że muzycy mają pełną dowolność w wybieraniu sobie scenicznych pseudonimów. Są one różnorodne bądź symboliczne, czasem to imię, czasem jakaś zbitka słów... Mało kto uwierzyłby, że Lana Del Rey czy Fergie to prawdziwe imiona tych artystek. Właściwie jedynie przez ciekawość można podać ich rzeczywiste tożsamości, ale dla świata znane są pod wybranymi przez siebie określeniami i przydomkami. Niektórym gwiazdom wcale się nie dziwimy, że szukały takiej alternatywy - Elton John, Demi Moore... Współczujemy..

Prawdziwe imiona gwiazd - są zaskoczenia?

O ile świat muzyki rządzi się swoimi prawami, o tyle może dziwić nas, czemu aktorzy zmieniają swoje nazwiska i imiona. Nie musi chodzić o prywatność - przecież nie każdy jest rozpoznawalny na ulicy już w momencie pierwszego pojawienia się na wielkim ekranie. Tym bardziej nie może chodzić o próby kamuflowania rodzimego nazwiska powodów ambicjonalnych (chyba, że mówimy o Nicolasie Cage'u), bo bardzo często pomaga ono stawiać pierwsze kroki w show-biznesie. Czy to fanaberia czy po prostu próba ułatwienia sobie (i innym) funkcjonowania? Będziecie zaskoczone, które gwiazdy znacie tak naprawdę pod ich przybranymi imionami!

