Julia Wieniawa kilka miesięcy temu przeprowadziła się do nowego mieszkania. Jednak przez ten czas sporo się w tych wnętrzach zmieniło. Aktorka dalej wdraża w życie swoje marzenie o mieszkaniu w balijskim stylu.

Nie tak dawno pochwaliła się swoją piękną sypialnią, a teraz możemy podziwiać część jej salonu. Brązowa zamszowa kanapa robi wrażenie, jednak nie tak wielkie, jak to, co znajduje się za nią.

Julia Wieniawa pokazała domową dżunglę

W swoim salonie aktorka stworzyła wspaniałe miejsce do odpoczynku. Nowoczesnego, ale niezwykle przytulnego. Jest w tym duża zasługa ogromnych kwiatów. Julia Wieniawa wybrała 2 odmiany wyjątkowej rośliny doniczkowe. Chyba zgodzicie się z nami, że to one kradną całą uwagę na tym zdjęciu.

Te piękne i ogromne rośliny doniczkowe to strelicje. Aktorka wybrała dwa rodzaje z tego gatunku. Mniejsze z intensywnie pomarańczowymi kwiatami to strelicje królewskie. Te z ogromnymi liśćmi to strelicje białe.

Jakie wymagania mają strelicje?

Obie z tych roślin nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, potrzebują jednak ciepłego i słonecznego miejsca. Nie tolerują nadmiaru wody, za to całkiem dobrze radzą sobie, gdy raz na jakiś czas zapomnisz o ich podlaniu (oczywiście bez przesady).

Strelicje potrzebują przepuszczalnej ziemi - najlepiej specjalistycznego podłoża, która zapobiega przelaniu lub ziemi z dodatkiem sproszkowanej gliny. Między podlewaniami wierzchnia warstwa podłoża powinna lekko wyschnąć. Pamiętaj też, że ta roślina nie lubi przeciągów.

Cena strelicji królewskich i białych

Strelicje nie są jeszcze tak popularne w Polsce jak najmodniejsze rośliny doniczkowe, ale cieszą się sympatią dzięki swoim niskim wymaganiom i... równie niskiej cenie.

Za niedużą sadzonkę strelicji królewskich (dla przypomnienia - tych z pomarańczowymi kwiatami) zapłacisz około 6 złotych. Strelicje białe są już nieco droższe. Duża sadzonka to koszt około 80 złotych. Nie jest to mało, ale z pewnością kosztuje mniej, niż najdroższy kwiat świata.

Nie ma się jednak co oszukiwać, że okazy, które stoją w salonie gwiazdy, kosztowały znacznie więcej. Niestety nie znamy dokładnych cen, ale poszukałyśmy w sklepach ogrodniczych i strelicja królewska, która ma 150 cm wysokości, kosztuje ok. 1200 zł za sztukę. Strelicja biała mierząca 150-200 cm to wydatek od ok. 700 do nawet 1200 zł.

