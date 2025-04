Rośliny doniczkowe dodają każdemu, nawet najbardziej surowemu wnętrzu stylu, uroku oraz nieco przytulności. Jeśli w najbliższych miesiącach planujesz zakup nowych roślin warto spojrzeć na najmodniejsze rośliny doniczkowe w 2021 roku. Wśród nich znalazły się zarówno ogromne, egzotyczne rośliny jak i coś dla tych, którzy szukają czegoś na nieco mniejszy metraż.

Alokazja „Ucho Słonia” (Alocasia Wentii)

Do niedawna wśród najmodniejszych roślin królowały monstery, ale w tym roku ogromne alokazje mają dużą szansę zastąpić je na podium. Ich ogromne liście sprawiły, że dostały nazwę - Ucho Słonia. Trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę imponująco. Niestety ta królewska roślina ma też równie królewskie wymagania...

Alokazje mają różną wielkość, jednak w odpowiednich warunkach potrafią urosnąć nawet na 2 metry wysokości. Roślina źle toleruje chłód i suche powietrze. Warto więc zapewnić jej odpowiednie nawilżenie, szczególnie zimą. Jeśli zdecydujesz się na tę pokaźną roślinę, zainwestuj też w nawilżacz powietrza.

Begonia koralowa (Begonia Maculata)

Ozdobą tej begonii są duże liście o asymetrycznym kształcie, które dodatkowo zdobią pięknie białe groszki. Begonia koralowa szybko rośnie, nie lubi nadmiaru wody. Najlepiej czuje się w dobrze nasłonecznionych pomieszczeniach bez bezpośredniego światła, dzięki czemu świetnie nada się do mieszkania w bloku - nawet tego, którego właścicielem jest bardzo zabieganą osobą.

Begonia koralowa dorasta do wysokości 50-60 centymetrów. Jeśli zdecydujesz się na tę roślinę, pamiętaj, że nie przepada ona za zraszaniem.

Kalatea lancetolistna (Calathea Lancifolia)

Kalatea lancetolistna to idealna roślina dla osób lubiących wyzwania. Jej znakiem rozpoznawczym są przepiękne, wzorzyste liście o skróconej łodyżce, dzięki której wyglądają, jakby wyrastały bezpośrednio z korzeni. Ta roślina ma jednak swoje wymagania: potrzebuje odpowiednio wilgotnego powietrza oraz dosyć wysokiej temperatury. Nie trzeba jej jednak często podlewać, a co więcej, jest bezpieczna dla zwierząt.

Rapis wyniosły (Rhapis Excelsa)

Rapis rośnie powoli, ale wygląda naprawdę oryginalnie i stworzy niepowtarzalny klimat w każdym pomieszczeniu. Jego liście przypominają pierzaste wachlarze, jednak warto go postawić w domu nie tylko ze względu na wygląd, ale też fakt, że doskonale oczyszcza powietrze.

Ta palma nie ma wielkich wymagań. Toleruje każde nasłonecznienie i nie przeszkadza mu okresowa susza, jednak w okresie od marca do września należy go obficie podlewać. Warto też zastosować od czasu do czasu specjalny nawóz do palm.

Scindapsus Moonlight (Scindapsus Treubii)

Ten rodzaj scindapsusa jest bardzo rzadki i jego widok w twoim mieszkaniu zachwyci każdego miłośnika roślin doniczkowych. To pnącze ma duże, gęste liście o charakterystycznym srebrnym kolorze, dzięki któremu wygląda jak pociągnięte pędzlem.

Pomimo małej dostępności, jest to roślina bardzo łatwa w uprawie. Nie lubi nadmiaru wody, jednak warto go zraszać - szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Jesienią oraz zimą wystarczy podlewać go co około 10-14 dni. Najlepiej będzie czuł się w nasłonecznionym miejscu, bez bezpośredniego światła.

