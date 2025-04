Anna Dereszowska dotychczas prowadziła wielkomiejski styl życia, jednak wielokrotnie podkreślała, że marzy o spokojnym miejscy na wsi, gdzie mogłaby odpocząć. Niedawno zaczęła spełniać to marzenie i buduje dom, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Aktorka na swoim koncie na Instagramie pokazała zdjęcie z surowego jeszcze wnętrza domu, który stanie w jej gospodarstwie agroturystycznym w okolicach Giżycka. Proces tworzenia całego miejsca pokaże w programie „Budując marzenia” na antenie TVN Style.

To rodzinny projekt, bo robimy to z narzeczonym. Robimy to z myślą o przyszłości naszych dzieci. Robimy to z myślą, żeby tam mieszkać, żeby tam była nasza przestrzeń. Pracujemy nad tym od prawie roku. Więc jakieś koncepcje już są, szukaliśmy inspiracji, przestrzeni. Długo trwał zakup, dużo perturbacji z załatwieniem gruntu. Ale w końcu jest! Więc mam nadzieję, że nic nas nie odwiedzie już od budowy i samego programu

- opowiadała gwiazda w „Dzień Dobry TVN”